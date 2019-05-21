На севере Таджикистана задержан мужчина, бравший деньги за «содействие» абитуриентам

CA-NEWS (TJ) - 56-летний житель Мастчинского района Согдийской области Пирузов Мунаввар Муллоидиевич задержан сотрудниками милиции по подозрению в мошенничестве, передает Авеста.



Как сообщает пресс-центр министерства внутренних дел Таджикистана, М.Пирузов подозревается в 10 эпизодах мошенничества. Этим промыслом мужчина занимался в «сезон» поступления абитуриентов в ВУЗы.

Своим землякам Пирузов обещал оказать содействие в поступлении в высшие учебные заведения детям и племянникам за определенное денежное вознаграждение – от 3,5 тыс. до 14,5 тыс. сомони.

«Услуги» мужчина оказывал в период 2017 и 2018 годов. Он брал с потерпевших денежные средства, обещая содействие в поступлении в ВУЗы. Если кто-то из абитуриентов поступал благодаря своим знаниям, то Пирузов уверял родителей студента, что в этом исключительно его заслуга.

Некоторые из абитуриентов, за поступление которых было «заплачено», не поступали, и тогда Пирузов приводил разные доводы, скрывался, всячески пытался показать, что тут он не причем.

Потерпевшие обратились в правоохранительные органы, которые, в свою очередь выявили 10 фактов причастности Мунаввара Пирузова в мошеннических действиях.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 247 (Мошенничество) УК РТ, ведется следствие, сообщает правоохранительное ведомство.