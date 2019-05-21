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  21 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Орле гражданина Туркменистана осудили за планирование терактов

CA-NEWS (TM) -  Гражданина Туркменистана осудили на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафом в размере 100 тысяч рублей за планирование ряда террористических актов в городе Орел в России. Об этом сообщается 20 мая на сайте прокуратуры Орловской области РФ.

Заместителем прокурора Орловской области России Сергеем Панкратовым поддержано государственное обвинение по данному уголовному делу.

Осужденный признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту), ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (приготовление к незаконному изготовлению взрывчатых веществ, а равно незаконному изготовлению взрывных устройств), ч.1 ст. 205.2 УК РФ (пропаганда терроризма).

Сообщается, что он планировал совершение ряда террористических актов на территории города Орла с использованием изготовленных им самодельных взрывных устройств, в целях пропаганды терроризма неоднократно демонстрировал своим знакомым видеоролики, оправдывающие террористическую деятельность.

Приговор не вступил в законную силу.

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