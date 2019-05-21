В Калужской области вынесли приговор банде налётчиков из Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - Девять вооружённых граждан Таджикистана летом 2017 года напали и ограбили жителей одного из домов в селе Учхоз Дзержинского района. Двое получили травмы различной степени тяжести, а один скончался на месте. Кроме этого, разбойники украли крупную сумму денег, передает nikatv.



Четверо из них отправятся в колонию строгого режима на сроки от 9-ти до 12-ти лет и заплатят штраф от 100 до 120 тысяч.

Суд также постановил взыскать с осуждённых моральный и материальный ущерб.

В отношении пятого члена организованной группы, совершившего в ходе разбоя убийство человека, дело рассматривается судом отдельно. Остальные участники группировки объявлены в розыск,— добавили в региональном ведомстве.