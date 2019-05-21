Токаев поддержал идею объявить 2020 год "Годом волонтеров"

CA-NEWS (KZ) - 21 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на форуме казахстанско-российского молодежного сотрудничества "Волонтерство – социальный лифт молодежи", в рамках своей рабочей поездки в Костанайскую область поддержал идею объявить следующий год "Годом Волонтеров", сообщает Акорда.

"Я как президент Казахстана поддерживаю ваше предложение об объявлении "Года волонтеров", - сказал он.

Он также добавил, что нынешний год станет новым этапом в развитии волонтерства в Казахстане. "Елбасы объявил 2019 год Годом молодежи. Госорганы взяли на повседневный контроль вопросы образования, профессиональной подготовки, трудоустройства, качественного досуга молодежи", - отметил Токаев.