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  21 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Токаев поддержал идею объявить 2020 год "Годом волонтеров"

CA-NEWS (KZ) -  21 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на форуме казахстанско-российского молодежного сотрудничества "Волонтерство – социальный лифт молодежи", в рамках своей рабочей поездки в Костанайскую область поддержал идею объявить следующий год "Годом Волонтеров", сообщает Акорда.

"Я как президент Казахстана поддерживаю ваше предложение об объявлении "Года волонтеров", - сказал он.

Он также добавил, что нынешний год станет новым этапом в развитии волонтерства в Казахстане. "Елбасы объявил 2019 год Годом молодежи. Госорганы взяли на повседневный контроль вопросы образования, профессиональной подготовки, трудоустройства, качественного досуга молодежи", - отметил Токаев.

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