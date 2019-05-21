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  21 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Работники цементного завода в туркменском Лебапе рассказали о мошеннических схемах руководства предприятия

CA-NEWS (TM) -  Работники цементного завода в Лебапской области Туркменистана жалуются на мошенничество со стороны руководства предприятия, передает 20 мая Хроника Туркменистана.

Завод начал работать в 2013 году. Тогда в качестве социальной поддержки своих работников дирекция завода пообещала продавать каждому работнику по три тонны цемента в год по государственной цене, то есть мешок цемента весом в 50 килограммов по 10,4 манатов.

Больше года как эту норму урезали на 50-100 килограммов, а очередность получения затягивается на 6-7 месяцев.

На рынке мешок цемента производства гарлыкского завода продается по 50-55 манатов ($14-15,73). Как утверждают работники, дирекция завода продает перекупщикам удержанные с них мешки цемента по 33 маната. Таким образом руководство завода не только не исполняет социальные обязательства перед своими работниками, но и наживается на них.

Работники предприятия также отмечают, что завод не вышел на полную проектную мощность, которая составляет 1,4 млн тонн цемента в год. Сейчас работой загружен только один производственный цех.

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