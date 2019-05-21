Генконсульство Узбекистана контролирует ситуацию с ранением четверых граждан в Петербуге

- Узбекистан, происшествия
- 18:04, 21 мая 2019
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CA-NEWS (UZ) - По информации Генерального консульства Узбекистана, 19 мая во Фрунзенском районе г.Санкт-Петербурга в кафе произошла массовая драка, в результате которой получили ножевые ранения четверо граждан Узбекистана:
- Зиёев Пахлавон Бахтиёрович, 15.10.1987 г.р.;
- Зиёев Шахриёр Бахтиёрович, 03.09.1986 г.р.;
- Зияев Анвар Ахрорович, 07.07.1987 г.р.;
- Махмудов Абдуазиз Маджидович, 16.07.1995 г.р.
П.Зиёев и Ш.Зиёев были госпитализированы в Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт им. И.Джанелидзе и находятся в операционном блоке. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.111 ч.3 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») Уголовного кодекса России.
Генконсульство установило контакты с соответствующими структурами Санкт-Петербурга и держит ситуацию на контроле, сообщила пресс-служба МИДа.