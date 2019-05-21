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  21 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Генконсульство Узбекистана контролирует ситуацию с ранением четверых граждан в Петербуге
Предыстория: В Петербурге на улице неизвестные порезали четырех граждан Узбекистана

CA-NEWS (UZ) -  По информации Генерального консульства Узбекистана, 19 мая во Фрунзенском районе г.Санкт-Петербурга в кафе произошла массовая драка, в результате которой получили ножевые ранения четверо граждан Узбекистана:

- Зиёев Пахлавон Бахтиёрович, 15.10.1987 г.р.;

- Зиёев Шахриёр Бахтиёрович, 03.09.1986 г.р.;

- Зияев Анвар Ахрорович, 07.07.1987 г.р.;

- Махмудов Абдуазиз Маджидович, 16.07.1995 г.р.

П.Зиёев и Ш.Зиёев были госпитализированы в Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт им. И.Джанелидзе и находятся в операционном блоке. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.111 ч.3 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») Уголовного кодекса России.

Генконсульство установило контакты с соответствующими структурами Санкт-Петербурга и держит ситуацию на контроле, сообщила пресс-служба МИДа.

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