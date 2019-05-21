Начальники генштабов Узбекистана и Беларуси обсудили перспективы двустороннего сотрудничества

CA-NEWS (UZ) - 21 мая в министерстве обороны Узбекистана прошла встреча белорусской делегации во главе с начальником Генштаба Вооруженных Сил – первым заместителем министра обороны Беларуси генерал-майором Олегом Белоконевым с первым заместителем министра обороны – начальником Генштаба Вооруженных Сил Узбекистана генерал-майором Павлом Эргашевым. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Также во встрече приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в Узбекистане Леонид Маринич и атташе по вопросам обороны при посольстве Беларуси полковник Андрей Романенко.

На встрече сторонами были обсуждены вопросы текущего состояния и перспектив развития узбекско-белорусского сотрудничества в сфере обороны, состоялся обмен мнениями по укреплению взаимовыгодных связей в этом направлении.

«Без преувеличения можно заявить, что состоявшийся в сентябре 2018 года государственный визит президента Республики Беларусь в Узбекистан ознаменован, как новый исторический этап в развитии узбекско-белорусского стратегического партнерства, который открыл новую страницу в истории двусторонних взаимоотношений», – сказал на встрече начальник Генштаба ВС Узбекистана.

Также, генерал-майор П. Эргашев выразил готовность минобороны Узбекистана к развитию всестороннего взаимодействия с белорусской стороной, в том числе в военной и военно-технической сфере.

В своем выступлении генерал-майор Олег Белоконев отметил, что Узбекистан для него не только дружественная и солнечная страна.

«В Ташкенте жили мои родители, здесь родился мой брат, я тоже оставил частичку себя в этом замечательном городе. Данный визит возник не спонтанно, это закономерный результат наших дружественных отношений, это воплощение решений министров обороны наших государств для укрепления взаимоотношений между Республикой Беларусь и Республикой Узбекистан».

Также на встрече было подчеркнуто, что за последние годы удалось достичь весомых результатов в развитии всесторонних и многоплановых межгосударственных взаимоотношений.

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После встречи гости возложили цветы к монументу Скорбящей матери на площади Мустакиллик.

Делегация Республики Беларусь также посетила Академию Вооруженных Сил Узбекистана, где гости ознакомились с задачами и деятельностью высшего военно-образовательного учреждения, а также новейшими подходами в области подготовки военных кадров командного и штабного звена. Гости высоко оценили созданные условия для подготовки, переподготовки и повышения квалификации военных кадров.

Военная делегация Республики Беларусь будет находиться в Узбекистане с официальным визитом с 20 по 24 мая.

Напомним, что в период с 20 по 27 мая этого года на полигоне “Гурумсарай”, расположенном в Наманганской области, впервые проводятся совместные тактико-специальные учения “Боевое содружество – 2019” подразделений Республики Узбекистан и Республики Беларусь.