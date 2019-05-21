Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады

CA-NEWS (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля.

Об этом говорится в президентском указе №303/2019 "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов", который был опубликован пресс-службой Администрации президента.

"Руководствуясь частью второй статьи 77, частями шестой и седьмой статьи 83, пунктом 1 части второй статьи 90 Конституции Украины и в соответствии с пунктами 7 и 8 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю: Прекратить досрочно полномочия Верховной Рады Украины восьмого созыва", – говорится в документе.

Напомним, Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая. Во время инаугурации Зеленский объявил о роспуске Рады и призвал уволить главу СБУ, генпрокурора и министра обороны.

Глава СБУ и министр обороны Украины подали заявление в отставку.