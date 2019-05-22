В Таджикистане хоронят жертв "кровавого бунта" в колонии

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане хоронят жертв бунта, поднятого в ночь на 20 мая в колонии строгого режима в Вахдате. В ту ночь было убито 32 человека: 29 осужденных и 3 сотрудников колонии.

Абдуджаббор Халимов, сотрудник вахдатской колонии, убитый в ночь на 19 мая, был похоронен 20 мая на малой родине в районе Хамадони Хатлонской области. Незадолго до похорон состоялась церемония прощания с участием представителей властей.

Майор Абдуджаббор Халимов проработал всего лишь год в исправительном учреждении в Вахдате, до этого командовал воинской частью Минюста. ​Абдукарим Халимов, отец покойного, сказал 21 мая, что на шее сына были видны ножевые ранения. «Я разговаривал с ним неделю назад. Его что-то не устраивало, и он хотел сменить место работы», - сказал Абдукарим Халимов. По его словам, прискорбную весть родные узнали утром 20 мая.

Небольшая церемония прощания с еще одним убитым заключенным вахдатской колонии Саттором Каримовым (Махсуми Саттор) состоялась во второй половине дня 20 мая в Душанбе по месту жительства покойного. Похоронили активиста ПИВТ на кладбище «Сари Осиё».​ Один из людей, близких к семье Каримовых, сказал, что участвовал в опознании тела покойного и видел на его теле ножевые ранения. Власти сообщили, что Саттор Каримов якобы стал жертвой нападения бунтовщиков из числа сторонников «Исламского государства».

Активист запрещенной в Таджикистане ПИВТ Саттор Каримов, известный как Махсум Саттор, был задержан в 2015 году и приговорен к 28 годам заключения. 60-летний Саттор Каримов являлся одним из «старожилов» запрещенной ПИВТ. Деятельность этой партии была объявлена вне закона и террористической после неудавшегося мятежа в сентябре 2015 года. ПИВТ отрицает обвинения властей, выдвинутые против этой партии.

Тело Бехруза Гулмурода, сына примкнувшего к ИГ командира таджикского ОМОН Гулмурода Халимова, было предано земле во второй половине дня 20 мая. Он похоронен на сельском кладбище «Дараи фони» в Варзобском районе. Родным тело не показали.

Во время беспорядков в вахдатской колонии было убито 29 заключенных, в том числе такие известные арестанты как Саид Киёмиддин Гози, Саттор Каримов (Махсуми Саттор), Саидмахдихон Сатторов (Шейх Тимур), а также три надзирателя. Об этом говорится в официальном сообщении Главного управления исполнения уголовных наказаний Минюста РТ.

По версии официальных властей, заключенные из числа сторонников запрещенной в Таджикистане группировки «Исламское государство» подняли бунт в тюрьме, сначала взяв в заложники и казнив трех сотрудников колонии, а затем жестоко расправились с известными активистами ПИВТ, отбывавшими срок в этой же тюрьме, что и привело затем к столь кровавой развязке. Проверить эту информацию у независимых источников не представляется возможным.