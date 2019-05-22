В Андижане заработал новый цементный завод. Ввоз цемента из Кыргызстана приостановлен

CA-NEWS (UZ) - С 13 мая на таможенном посту «Дустлик» на узбекско-кыргызской границе приостановлен пропуск на территорию Узбекистана грузового транспорта, загруженного цементом.

Узбекские предприниматели сообщили, что в настоящее время как минимум 105 грузовиков застряли на нейтральной территории между двумя государствами.

По их словам, фуры, загруженные цементом, купленным 13 мая на цементном заводе в Ошской области, прошли таможенный контроль на кыргызстанской стороне, грузовые машины были опечатаны соответствующим образом.

Ферганские предприниматели говорят, что после узбекистанские таможенники без каких-либо официальных объяснений запретили ввоз цемента на территорию Узбекистана.

– Вначале мы подумали, что наш груз не пропускают в Узбекистан по причине приезда президента Мирзияева в Андижанскую область. Думали, что позже наши фуры могут въехать на узбекскую территорию. Но с тех пор прошла неделя, проблема до сих пор не решилась. С 13 мая как минимум 105 фур стоят на нейтральной территории. Сейчас мы не можем вернуться обратно в Кыргызстан, так как кыргызстанские таможенники опломбировали наш груз. Но узбекская сторона не пропускает на свою территорию наши фуры. Нахождение на нейтральной территории является платным. За неделю пребывания на этой территории мы заплатили 9 тысяч кыргызских сомов (около 120 долларов США). Самое плохое заключается в том, что нам не сообщают причину запрета на ввоз кыргызстанского цемента на территорию Узбекистана. Таможенники говорят, что это происходит не по их вине. По их словам, такой приказ поступил из Ташкента, – сказал водитель одной из фур.

– В каждую фуру загружено по 20 тонн цемента. Некоторые купили цемент для своего производства, другие купили кыргызстанский цемент по строительным контрактам в Андижане. Согласно договору с кыргызстанским цементным заводом, мы заранее внесли стопроцентную оплату за товар. Теперь представители завода говорят, что продали нам цемент, помогли перевезти груз через кыргызстанскую таможню, а дальнейшие вопросы уже не их проблема. Мы уже и в президентский портал написали. Но никто не дает нам никакого ответа и не сообщает, когда наши фуры могут попасть в Узбекистан, – говорит один из ферганских предпринимателей.

В Государственной таможенной службе Кыргызстана сообщили, что с кыргызстанской стороны никаких проблем не имеется.

– Узбекская сторона пока не дала нам никаких официальных объяснений по этому вопросу, – сказал сотрудник пресс-службы Государственной таможенной службы Кыргызстана.

Между тем, на днях один из кыргызстанских депутатов назвал запрет на ввоз в Узбекистан кыргызстанского цемента «негласной войной».

Депутат от Социал-демократической партии Азамат Арапбаев на состоявшемся 21 мая заседании комитета Жогорку Кенеша (парламента) по экономической и фискальной политике заявил, что на юге Кыргызстана большинство цементных заводов работают на экспорт.

«На наш рынок они не смогут сбыть весь свой товар, предприятия начнут простаивать, если так дальше пойдет», – приводит слова депутата интернет-издание Tazabek. Он попросил премьер-министра и Министерство экономики КР узнать, в связи с чем введено ограничение.

В свою очередь, министр экономики Кыргызстана Олег Панкратов сообщил, что запрет на ввоз в Узбекистан кыргызстанского цемента длится уже около недели. «Мы уже отреагировали, и сейчас идут переговоры с послом Республики Узбекистан. Если ничего не решится, то мы направим делегацию, которая объяснит, что если запрет не будет снят, то мы будем принимать все необходимые меры», – сказал глава Минэкономики КР.

Ферганские предприниматели высказали свое предположение о том, что за запретом на ввоз в Узбекистан дешевого и качественного кыргызстанского цемента стоит определенная «заинтересованная группа».