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  22 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Бердымухамедов принял председателя ОБСЕ Мирослава Лайчака
Мирослава Лайчак
Мирослава Лайчак

CA-NEWS (TM) -  21 мая президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министра иностранных и европейских дел Словакии Мирослава Лайчака, передает госинформагентство ТДХ.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества в социально-экономической, энергетической и транспортно-коммуникационной, гуманитарной сферах и ряд других направлений. Также стороны обменялись мнениями о проектах, реализуемых центром ОБСЕ в Ашхабаде и актуальных вопросах региональной проблематики.

Была подчеркнута важность продолжения туркмено-словацкого взаимодействия в рамках ООН, ОБСЕ, ЕС и других структур.

Во встрече приняла участие глава центра ОБСЕ в Ашхабаде Наталья Дрозд.

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