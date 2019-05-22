Бердымухамедов принял председателя ОБСЕ Мирослава Лайчака

Мирослава Лайчак

CA-NEWS (TM) - 21 мая президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министра иностранных и европейских дел Словакии Мирослава Лайчака, передает госинформагентство ТДХ.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества в социально-экономической, энергетической и транспортно-коммуникационной, гуманитарной сферах и ряд других направлений. Также стороны обменялись мнениями о проектах, реализуемых центром ОБСЕ в Ашхабаде и актуальных вопросах региональной проблематики.

Была подчеркнута важность продолжения туркмено-словацкого взаимодействия в рамках ООН, ОБСЕ, ЕС и других структур.

Во встрече приняла участие глава центра ОБСЕ в Ашхабаде Наталья Дрозд.