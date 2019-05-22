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  22 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Под Ташкентом завершился второй судебный процесс по делу основателя финансовой пирамиды Ахмадбая
Ахмадбай
Ахмадбай

CA-NEWS (UZ) -  В Куйичирчикском районном суде по уголовным делам закончилось судебное разбирательство в отношении Ахмада Турсунбаева, известного в народе как «Ахмадбай».

Как сообщили местные СМИ, Ахмад Турсунбаев признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 168 («Мошенничество»), 188 («Незаконная предпринимательская деятельность»), 189 («Нарушение правил торговли или оказания услуг»), 190 («Занятие деятельностью без лицензии»), 211 («Дача взятки») через 25 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и 243 («Легализация доходов, полученных от преступной деятельности») Уголовного кодекса Узбекистана. В целом его приговорили к 10 годам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в колонии общего режима.

Его также приговорили к 2 годам исправительных работ с удержанием 20% в доход государства.

О том, что в Куйичирчикском районном суде по уголовным делам проходит второй судебный процесс по делу «Ахмадбая», узбекистанские СМИ писали в начале апреля этого года. Сообщалось, что, кроме Ахмада Турсунбаева на скамье подсудимых находятся еще пятнадцать человек.

Напомним, что 21 февраля 2018 года Ташкентский областной суд по уголовным делам приговорил Ахмада Турсунбаева к тринадцати годам лишения свободы. Суд также запретил «Ахмадбаю» заниматься предпринимательской деятельностью в течение года и наложил на него штраф в размере 400 минимальных размеров заработной платы (52 млн. 96 тыс. сумов или 6300 долларов США). Тогда в день оглашения приговора Турсунбаеву судья сообщал о том, что по делу о возвращении имущества граждан ведется отдельное следствие.

В рамках данного уголовного дела потерпевшими по делу проходят 11,5 тысяч человек, более 7 из них были допрошены. В суде были заслушаны показания 20 свидетелей.

По данным правоохранительных органов, жертвами 38-летнего основателя одной из самых крупных финансовых пирамид в Узбекистане Ахмада Турсунбаева стали тысячи узбекских граждан.

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