РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  22 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане больше не будут использовать термин - минимальный размер заработной платы

CA-NEWS (UZ) -  21 мая текущего года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О совершенствовании порядка определения размеров оплаты труда, пенсий и иных платежей", которым полностью меняет систему оплаты труда и назначения пенсий.

Согласно документу, с 1 сентября 2019 года в стране взамен минимального размера заработной платы вводятся новые понятия и размеры оплаты труда.

Как говорится в указе, опубликованном в официальной прессе, в Узбекистане минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет составлять 577 170 сумов; минимальная заработная плата - 577 170 сумов ($69); базовый расчет - 202 730 сумов ($24); Основная сумма начисления пенсии - 202 730 сумов ($24).

Напомним, что минимальный размер заработной платы в Узбекистане в настоящее время составляет 202730 сум ($24), а минимальный размер пенсии - 396 500 сум ($47). Последнее повышение заработных плат и пенсий в Узбекистане имело место в ноябре 2018 года.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Узбекистане повышаются тарифы на газ и электричество
  • Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады
  • CA-News запускает официальный канал в Telegram. Присылайте нам Ваши новости
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×