В Узбекистане больше не будут использовать термин - минимальный размер заработной платы

CA-NEWS (UZ) - 21 мая текущего года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О совершенствовании порядка определения размеров оплаты труда, пенсий и иных платежей", которым полностью меняет систему оплаты труда и назначения пенсий.

Согласно документу, с 1 сентября 2019 года в стране взамен минимального размера заработной платы вводятся новые понятия и размеры оплаты труда.

Как говорится в указе, опубликованном в официальной прессе, в Узбекистане минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет составлять 577 170 сумов; минимальная заработная плата - 577 170 сумов ($69); базовый расчет - 202 730 сумов ($24); Основная сумма начисления пенсии - 202 730 сумов ($24).

Напомним, что минимальный размер заработной платы в Узбекистане в настоящее время составляет 202730 сум ($24), а минимальный размер пенсии - 396 500 сум ($47). Последнее повышение заработных плат и пенсий в Узбекистане имело место в ноябре 2018 года.