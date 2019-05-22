В госрезиденции Монголии обнаружено тело экс-депутата

CA-NEWS (MNG) - Бывший монгольский депутат Г.Батхуу, также бывший заместитель председателя Демократической партии, был найден мертвым в Госрезиденции Монголии, в пятницу (17 мая).

Согласно одному источнику, Г.Батхуу был обнаружен охранником со смертельной травмой головы. Его тело было найдено в западной части первого этажа Госрезиденции в 7 часов вечера. Охранник вызвал и скорую помощь и полицию.

По приезду медики констатировали его смерть. На данный момент идет расследование.

Биография:

Гаваагийн Батхуу родился в 1960 году возле горы Шунхлай на территории Хужирт сомона Өвөрхангайского аймака. Его родители были тогда студентами и оставили одномесячного сына на воспитание дедушки Батхүү. И он стал Гаваагийн Батхүү или дедушкин сын. Так его именуют до сих пор. Он не жил с родителями до совершеннолетия.

Г.Батхүү окончил среднюю школу с золотой медалью в 1978 году и поступил в Харьковский политехнический институт, по профессии “инженер- экономист”. После института он начал карьеру ремонтником в заводе “Авторемонт” в Улаанбаатаре. Вскоре он стал начальником отдела планирования. Дальше кадровиком отдела управления министерства транспорта Монголии. Когда Минтранс разделился на 2 части в 1991-1992 г.г, он начал работать специалистом по внешним связям.

Известно, что у него с младшим братом разные фамилии так как Батхуу вырос с дедушкой и взял его фамилию. Его младший брат, Пурэвийн Батсайхан, закончил университет в Праге.

Также Батхуу издал четыре книги и был отцом троих детей. Экс-депутат очень любил лошадей и написал стихи на песню “Толин хул”. Эта песня среди монголов стала хитом.