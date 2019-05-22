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  22 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане гостиницам разрешили выдавать номера лицам, не состоящим в браке

CA-NEWS (UZ) -  В Узбекистане вступил в силу документ о правилах обслуживания клиентов в гостиницах, сообщают местные СМИ.

Документ был разработан Комитетом Узбекистана по развитию туризма. Согласно документу, теперь лица не состоящие в браке получили возможность поселиться в гостинице без каких-либо ограничений.

В правилах закреплено, что гостиничные услуги должны предоставляться клиентам вне зависимости от их места жительства и прописки, гражданства, родственных и брачных отношений и иных факторов, ограничивающих право на частную жизнь. На время заселения постояльца он пользуется неприкосновенностью жилья.

Положение распространяется на все виды гостиниц, действующие на территории республики, включая турбазы, зоны отдыха, санатории, пансионаты, кемпинги, юртовые и палаточные лагеря и переоборудованный для ночлега наземный транспорт.

Данное решение принято для развития туризма в стране.

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