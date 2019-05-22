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  22 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ашхабаде участились случаи заражения гельминтами

CA-NEWS (TM) -  По мнению туркменских врачей одна из наиболее распространенных эпидемий, о которых умалчивают в Туркменистане - это гельминтоз. "Это энтеробиоз (острицы), аскариды и лямблии. Остро вопрос встал три года назад, еще больше обострился в прошлом году, а в этом заражение приняло массовый характер, особенно у детей дошкольного возраста и беременных", - сообщает корреспондент Азатлыка в Ашхабаде, побеседовавший со столичными медицинскими работниками.

По словам специалистов, несмотря на то, что количество подтвержденных случаев инвазии резко возросло, в медицинских учреждениях исследования на наличие гельминтов у пациентов проводят не всегда.

"Зачастую детей и беременных лечат от анемии, воспалительных процессов желчевыводящих путей или неврозов, а они заражены, у них гельминтная инвазия. В этом году подтверждают инвазию от 20 до 30 анализов в каждой из районных поликлиник, которые проводят анализы. Даже специалисты удивляются таким результатам", - отмечает Азатлык со ссылкой на местных врачей.

По мнению специалистов, особенно остро проблема гельминтной инвазии касается детей, посещающих детские сады. Среди причин распространения инвазии гельминтами среди населения, специалисты отмечают упадок культуры гигиены на бытовом уровне и несоблюдение санитарных норм в торговле продуктами.

Получить комментарии в министерстве здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана не удалось. Страна на протяжении двух десятков лет не публикует официальную статистику заболеваемости населения, отмечает Азатлык.

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