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  22 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Под Ташкентом на мусорной свалке обнаружен труп женщины

CA-NEWS (UZ) -  20 мая в пункте по сбору мусора, расположенном в городе Бекабад, что в 130 км от Ташкента на мусорной свалке нашли труп женщины, сообщили местные СМИ, ссылаясь на Генпрокуратуру республики.

Сообщается, что на теле 44-летней женщины обнаружены признаки насильственной смерти.

На место происшествия выехали первый заместитель Генерального прокурора, первый заместитель министра внутренних дел, прокурор области, начальник областного управления внутренних дел и члены оперативно-следственной группы.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся все необходимые оперативно-розыскные и следственные действия.

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