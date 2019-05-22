Под Ташкентом на мусорной свалке обнаружен труп женщины
- Узбекистан, происшествия
- 10:01, 22 мая 2019
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CA-NEWS (UZ) - 20 мая в пункте по сбору мусора, расположенном в городе Бекабад, что в 130 км от Ташкента на мусорной свалке нашли труп женщины, сообщили местные СМИ, ссылаясь на Генпрокуратуру республики.
Сообщается, что на теле 44-летней женщины обнаружены признаки насильственной смерти.
На место происшествия выехали первый заместитель Генерального прокурора, первый заместитель министра внутренних дел, прокурор области, начальник областного управления внутренних дел и члены оперативно-следственной группы.
По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся все необходимые оперативно-розыскные и следственные действия.