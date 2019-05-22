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  22 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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На выборах президента Казахстана будет изготовлено более 12 млн бюллетеней для избирателей

CA-NEWS (KZ) -  Более 12 млн бюллетеней будет изготовлено для избирателей на выборах президента Казахстана. Об этом на заседании сообщила секретарь центральной избирательной комиссии Сабила Мустафина, передает Zakon.kz.

"Местными исполнительными органами в избирательные участки были переданы списки избирателей, подписанные соответствующими акимами. Общее количество избирателей, согласно данным списка по стране, составило - 11 947 995 человек", - сообщила Мустафина.

В соответствии с законом о выборах избирательные бюллетени изготавливаются в количестве, равном числу избирателей с резервом в 1 % от общего числа избирателей.

Мустафина также добавила, что в этой связи необходимо изготовить 12 067 475 избирательных бюллетеней. Форму и текст бюллетеня для голосования по выборам президента устанавливает центральная избирательная комиссия, она же обеспечивает их изготовление. В целях обеспечения защиты бюллетеней от подделок и фальсификаций, была установлена степень защищенности избирательных бюллетеней. Стоимость одного документа составляет 11 тенге.

Секретарь центризбиркома также сообщила, что в избирательный бюллетень включаются все зарегистрированные кандидаты с указанием фамилии, имени, отчества в алфавитном порядке государственного языка.

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