РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  22 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
После бунта заключённых в Таджикистане заблокировали интернет
Предыстория: МВД Таджикистана раскрыло, к каким группировкам относились убитые заключенные (фото, видео)

CA-NEWS (TJ) -  С 20 мая в Таджикистане заблокировали крупные интернет-ресурcы, в том числе Google, YouTube, Facebook, «Одноклассники», «ВКонтакте», мессенджеры, а также популярные новостные сайты, передает "Ахбор".

Агентство ТАСС со ссылкой на интернет-компании Интерком, Мегафон, Тселл и Билайн сообщило, что решение о блокировки крупных интернет-ресурсов на этот раз было принято правительством. Пресс-служба президента Таджикистана отрицает этот факт.

РИА Новости подтверждает эту информацию со ссылкой на все девять интернет-компаний страны. «Решение о блокировке поисковиков по всей стране было принято правительством»,—сказали РИА Новости вкомпаниях Tcell, «Билайн» и«Мегафон».

Между тем, в пресс-службе президента Таджикистана сообщили, что такого решения правительство не принимало. Служба связи Таджикистана, у которой монопольное право на продажу Интернета в стране, воздержалось от комментариев.

Новая кампания по блокировке крупных интернет-ресурсов и поисков началась сразу после бунта, произошедшего ночью 19 мая в колонии строгого режима под городом Вахдат, к востоку от города Душанбе. По официальным данным, в ходе бунта и его подавления погибли 29 заключенных и трое надзирателей, 35 заключенных были арестованы.

Власти Таджикистана заявили, что бунт организовали и руководили осужденные члены ИГИЛ, в том числе Бехрузи Гулмурод и Фахриддин Халимов, сын и племянник беглого полковника Гулмурода Халимова, сбежавшего в 2015 года в Сирию и достигшего поста «министра войны» в так называемом «халифате» этой террористической организации.

В апреле этого года «Репортеры без границ» и Национальная ассоциация независимых СМИ Таджикистана (НАНСМИТ) призвали власти Душанбе прекратить блокировку.

Международная организация «Репортеры без границ» (RSF) в ноябре 2018 года также в специальном заявлении обвинила власти Таджикистана в беспрецедентной широкмасштабной цензуре Интернета, заявив, что Душанбе использует китайскую модель по блокированию интернет-сайтов и цензуре всемирной паутины.

В апреле этого года Таджикистан занял 161 место из 180 стран в индексе свободы прессы, составленном «Репортерами без границ». Это на 12 позиций ниже, чем 149 место, занятое Таджикистаном год назад.

Новости по теме:

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Узбекистане повышаются тарифы на газ и электричество
  • МВД Таджикистана раскрыло, к каким группировкам относились убитые заключенные (фото, видео)
  • CA-News запускает официальный канал в Telegram. Присылайте нам Ваши новости
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×