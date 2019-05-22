После бунта заключённых в Таджикистане заблокировали интернет

CA-NEWS (TJ) - С 20 мая в Таджикистане заблокировали крупные интернет-ресурcы, в том числе Google, YouTube, Facebook, «Одноклассники», «ВКонтакте», мессенджеры, а также популярные новостные сайты, передает "Ахбор".

Агентство ТАСС со ссылкой на интернет-компании Интерком, Мегафон, Тселл и Билайн сообщило, что решение о блокировки крупных интернет-ресурсов на этот раз было принято правительством. Пресс-служба президента Таджикистана отрицает этот факт.

РИА Новости подтверждает эту информацию со ссылкой на все девять интернет-компаний страны. «Решение о блокировке поисковиков по всей стране было принято правительством»,—сказали РИА Новости вкомпаниях Tcell, «Билайн» и«Мегафон».

Между тем, в пресс-службе президента Таджикистана сообщили, что такого решения правительство не принимало. Служба связи Таджикистана, у которой монопольное право на продажу Интернета в стране, воздержалось от комментариев.

Новая кампания по блокировке крупных интернет-ресурсов и поисков началась сразу после бунта, произошедшего ночью 19 мая в колонии строгого режима под городом Вахдат, к востоку от города Душанбе. По официальным данным, в ходе бунта и его подавления погибли 29 заключенных и трое надзирателей, 35 заключенных были арестованы.

Власти Таджикистана заявили, что бунт организовали и руководили осужденные члены ИГИЛ, в том числе Бехрузи Гулмурод и Фахриддин Халимов, сын и племянник беглого полковника Гулмурода Халимова, сбежавшего в 2015 года в Сирию и достигшего поста «министра войны» в так называемом «халифате» этой террористической организации.

В апреле этого года «Репортеры без границ» и Национальная ассоциация независимых СМИ Таджикистана (НАНСМИТ) призвали власти Душанбе прекратить блокировку.

Международная организация «Репортеры без границ» (RSF) в ноябре 2018 года также в специальном заявлении обвинила власти Таджикистана в беспрецедентной широкмасштабной цензуре Интернета, заявив, что Душанбе использует китайскую модель по блокированию интернет-сайтов и цензуре всемирной паутины.

В апреле этого года Таджикистан занял 161 место из 180 стран в индексе свободы прессы, составленном «Репортерами без границ». Это на 12 позиций ниже, чем 149 место, занятое Таджикистаном год назад.