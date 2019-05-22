Опубликована декларация о доходах Владимира Зеленского

CA-NEWS (CA) - Сразу после инаугурации президента Владимира Зеленского на сайте нацагентства по противодействию коррупции появилась его декларация за прошлый год. Украинский сайт "Сегодня" изучил отчет гаранта и сравнил его с декларацией за 2017-й, которую он подавал в ЦИК еще кандидатом.

Зеленский задекларировал за 2018 год 9,7 млн гривен ($371 тыс.), его жена — 4,9 млн гривен ($187 тыс.) доходов за 2018 год.

Доход президента увеличился на 2,35 млн грн. В 2017-м он заработал 7,3 млн грн, а в прошлом году — 9,7 млн грн (см. инфографику). Добиться этого удалось благодаря росту зарплаты — с 1,5 млн грн до 4,1 млн грн. Выросла зарплата и у первой леди — со 148 тыс. грн до 1,1 млн грн. Изменения есть и в списке недвижимости. Так, в прошлом году в декларации Владимира Зеленского появился жилой дом в Италии. Его площадь — 413 "квадратов", а цена — более 88,5 млн грн. Но принадлежит дом компании San Tommaso S.R.L., зарегистрированной в Италии. Эта компания указана в списке юрлиц, которые принадлежат Зеленскому и его жене.

Кроме итальянского предприятия, у президента в декларации указаны еще 7 компаний, зарегистрированных в Украине, Белизе и на Кипре. А вот компания Megiritano Ventures Ltd (Британские Вергинские острова), указанная в отчете 2017-го, исчезла.

Появились у президентской четы в прошлом году и объекты незавершенного строительства. Речь идет о пяти отельных номерах в Грузии. Кроме того, в декларации гаранта указаны 39 патентов — на торговые марки, полезные модели и изобретения.