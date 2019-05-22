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  22 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане мужчина задушил молодую жену на почве ревности

CA-NEWS (UZ) -  В Бухарской области 28-летний мужчина задушил 25-летнюю жену на почве ревности, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры республики.

20 мая текущего года гражданин Б.М., проживающий в сходе граждан «Шурча» Гиждуванского района, вследствие возникшей на почве ревности ссоры с супругой З.С. задушил её.

По данному факту, в тот же день районной прокуратурой в отношении Б.М. было возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия.

Б.М. задержан в установленном процессуальном порядке.

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