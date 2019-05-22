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  22 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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У самолета "Эйр Астаны" после взлета завибрировал двигатель

CA-NEWS (KZ) -  Вчера, 21 мая самолет авиакомпании "Эйр Астана" по маршруту Нур-Султан - Москва (Шереметьево) по теxническим причинам вернулся в аэропорт вылета, сообщает Комитет гражданской авиации РК.

В 21:57 воздушное судно А321 благополучно совершило посадку. На борту наxодилось 125 пассажиров и 8 членов экипажа.

По информации авиакомпании «Эйр Астана», в процессе набора высоты на дисплее сигнализации появились сообщения о повышенной вибрации и температуры выходящих газов двигателя №1. Экипаж перевел двигатель в режим малого газа, параметры двигателя стали в пределах допустимых.

Экипаж в соответствии с процедурами компании принял решение о возврате в аэропорт вылета. Посадка самолета прошла в штатном режиме. Всем пассажирам было предоставлено питание и проживание, в том числе и пассажирам, ожидавшим рейса в аэропорту Шереметьево.

Пассажиры отмененного рейса вылетели из Нур-Султана в Москву сегодня 22 мая в 8:05 регулярным рейсом КС 893. В настоящее время технический персонал авиакомпании осуществляет поиск неисправности.

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