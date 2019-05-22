Звезда телешоу назначен генеральным директором Банка Развития Монголии

CA-NEWS (MNG) - Звезда телешоу «Shark Tank» назначен генеральным директором Банка Развития Монголии

Бизнесмен и участник телешоу «Shark Tank» Г.Амартувшин назначен генеральным директором Банка Развития Монголии.

Исполнительный совет Банка Развития Монголии в понедельник, 20 мая уволил генерального директора Б.Батбаяра с работы. Он работал в качестве главы Банка развития с парламентских выборов 2016 года. Причиной его увольнения стал рост просроченнего кредита или так называемые «токсичные активы».

Его заменой в качестве нового генерального директора стал Г.Амартувшин, который работает генеральным директором Хас Банка с 2014 года. До этого он три года был генеральным директором страховой компании «Тэнгэр Даатгал».

Г.Амартувшин стал широко известен общественности после включения в состав жюри телешоу «Shark Tank».

«Shark Tank» - это американский телевизионный сериал о бизнес-реалити-шоу, вышедший 9 августа 2009 г. Шоу является американской франшизой международного формата Dragons 'Den, возникшей в Японии в 2001 году.

Частный телеканал МонголHD уже выпустил монгольскую версии знаменитого шоу.