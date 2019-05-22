РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  22 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Бригада врачей из Турции срочно вылетела в Туркменистан

CA-NEWS (TM) -  21 мая бригада турецких врачей, в том числе известный анестезиолог, в срочном порядке вылетела в Ашхабад. Об этом рассказал представитель турецкого министерства здравоохранения, сообщают корреспонденты Хроники Туркменистана в Турции.

Всего утренним рейсом в Туркменистан вылетели 10 медиков, среди которых три профессора медицины из Стамбульской клиники Mejidiýeköý Okmeýda, два профессора из клиники в Şişli, два профессора и один анестезиолог-реаниматолог из Американской клиники в Ýeşilköý. А также врач из специализированного центра физической реабилитации.

21 мая на Youtube канале ERKIN TÜRKMENISTAN была опубликована информация, согласно которой был госпитализирован президент Гурбангулы Бердымухамедов. Подтвердить или опровергнуть эту информацию корреспондентам ХТ не удалось.

21 мая президент Туркменистана принял действующего председателя организации, главу МИД Словакии Мирослава Лайчака. Позднее в новостном телерепортаже туркменского телеканала была показана запись встречи.

Возможно, медицинская помощь понадобилась кому-то из родственников или приближенных главы государства, отмечает ХТ.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады
  • Американский генерал получил в подарок монгольского коня
  • CA-News запускает официальный канал в Telegram. Присылайте нам Ваши новости
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×