Бригада врачей из Турции срочно вылетела в Туркменистан

CA-NEWS (TM) - 21 мая бригада турецких врачей, в том числе известный анестезиолог, в срочном порядке вылетела в Ашхабад. Об этом рассказал представитель турецкого министерства здравоохранения, сообщают корреспонденты Хроники Туркменистана в Турции.

Всего утренним рейсом в Туркменистан вылетели 10 медиков, среди которых три профессора медицины из Стамбульской клиники Mejidiýeköý Okmeýda, два профессора из клиники в Şişli, два профессора и один анестезиолог-реаниматолог из Американской клиники в Ýeşilköý. А также врач из специализированного центра физической реабилитации.

21 мая на Youtube канале ERKIN TÜRKMENISTAN была опубликована информация, согласно которой был госпитализирован президент Гурбангулы Бердымухамедов. Подтвердить или опровергнуть эту информацию корреспондентам ХТ не удалось.

21 мая президент Туркменистана принял действующего председателя организации, главу МИД Словакии Мирослава Лайчака. Позднее в новостном телерепортаже туркменского телеканала была показана запись встречи.

Возможно, медицинская помощь понадобилась кому-то из родственников или приближенных главы государства, отмечает ХТ.