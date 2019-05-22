В Ташкенте мужчина справился с тремя разбойниками, напавших на соседей

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CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте сосед помешал трём преступникам совершить ограбление, сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

По данным ведомства, 32-летний С. Г., вступив в преступный сговор со своими приятелями – 27-летним С. М. и ранее судимым 29-летним Ж. М., предложил им завладеть деньгами дяди. Ближе к ночи, примерно в 22.00 часов, злоумышленники на автомобиле подъехали к дому дяди С. Г., спрятали лица под масками. На стук ворота открыл несовершеннолетний сын главы семьи. Увидев людей в масках, он, испугавшись, убежал вглубь двора. Проникнув во двор, разбойники попытались завести детей и их мать в дом, но те закричали. Злоумышленники испугались и решили убежать. Но призывы о помощи уже услышал сосед. Мужчина, взяв с собой для устрашения нож, поспешил на помощь к соседям, где столкнулся лицом к лицу с С. Г., убегающим из дома. От неожиданности он ранил выбежавшего ножом. С. Г., раненый в плечо, выбежал на дорогу, где его увидели работники кареты «скорой помощи» и отвезли в больницу, где вскоре он был задержан.

Второй подозреваемый - С. М. был задержан сотрудниками УКД ОВД Учтепинского района по горячим следам. Третий подозреваемый - Ж. М. успел скрыться в Хорезмской области, откуда был родом. Однако уже на следующий день он также был задержан и доставлен в Ташкент на следствие.

Кстати, уехать на автомобиле злоумышленникам не удалось, так как другие соседи потерпевшей семьи, также поспешившие на выручку, прокололи шину автомобиля.

Так, благодаря окружающим, проявившим неравнодушие к происходящему, злоумышленникам не удалось добиться своих преступных целей.

Как отметили в ведомстве, фактически, дядя растил парня, помог ему встать на ноги, сыграл свадьбу, но… Племянник, увы, не оценил заботу родственников. Возбуждено уголовное дело по статье 164 («Разбой») Уголовного кодекса Республики Узбекистан.