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  22 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан начал подготовку к подаче заявки на проведение XXI летних Азиатских игр

CA-NEWS (UZ) -  Правительством Узбекистана принята специальная Программа мер по созданию соответствующей инфраструктуры для организации проведения в Узбекистане летних Азиатских игр.

Документом предусматривается подготовка и направление необходимой заявки в Олимпийский Совет Азии, проведение переговоров по данному вопросу с представителями Международного Олимпийского комитета, Олимпийского Совета Азии, международных и Азиатских спортивных федераций, а также создание рабочей группы по изучению опыта проведения Азиатских игр, анализ имеющейся в стране спортивной инфраструктуры и разработка плана ее совершенствования.

В Ташкенте и Самарканде с этой целью будут построены Олимпийские деревни, реконструирована автомагистраль Ташкент-Самарканд.

Напомним, что на состоявшихся в Индонезии 14 августа - 3 сентября 2018 года XVIII летних Азиатских играх спортивная делегация Узбекистана в составе 231 спортсмена приняла участие в соревнованиях по 30 видам спорта и завоевала 70 медалей: 21 – золотую, 24 – серебряные и 25 - бронзовых.

Проведение XXI летних Азиатских игр в Узбекистане позволит стране повысить свой авторитет на международной арене, укрепить спортивный имидж государства, отметили в посольстве Узбекистана в КР.

XIX Азиатские игры пройдут в 2022 году в Ханчжоу (Китай), XX Азиатские игры - в 2026 году в городе Нагоя (Япония). Место проведения XXI Летних Азиатских игр 2030 года не определено.

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