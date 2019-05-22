На узбекско-кыргызской границе уменьшилось количество нарушений

CA-NEWS (UZ) - Число нарушений на границе Узбекистана и Кыргызстана по итогам 2018 года сократилось в 1,65 раза по сравнению с 2017 годом в связи с активизацией сотрудничества пограничных ведомств двух стран, сообщает пресс-служба Погранвойск Службы государственной безопасности (ПВ СГБ) Узбекистана.

Как сообщает uz24.uz, 21 мая в узбекском Намангане состоялось очередное заседание Военной коллегии пограничных ведомств Узбекистана и Кыргызстана. На встрече стороны обсудили основные современные угрозы пограничной безопасности, подвели итоги деятельности по охране узбекско- кыргызской госграницы за 2018 год, определили основные векторы взаимодействия и сотрудничества на 2019 год.

"Благодаря совместным усилиям количество нарушений на узбекско-кыргызской границе в 2018 году по сравнению с 2017 годом сократилось на 65%", - говорится в сообщении по итогам заседания.

По данным ведомства, в целях оперативного решения возникающих на границе вопросов, в 2018 году количество проведенных встреч пограничных представительских аппаратов сторон увеличилось на 19,5% по сравнению с 2017 годом, количество проведенных совместных патрулирований - на 21%.

"Стороны отметили готовность и заинтересованность дальнейшего решения вопросов двустороннего сотрудничества в духе добрососедства и взаимопонимания. Встреча прошла в теплой, дружеской атмосфере", - добавили в пресс-службе.