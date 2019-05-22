Хорошая работа аудиторской организации искоренит воровство из бюджета страны, - премьер-министр Монголии

CA-NEWS (MNG) - В последнее время председатель парламента Монголии (ВГХ) Г.Занданшатар знакомится с деятельностью организаций при ВГХ. Если на прошлой неделе спикер парламента работал в Управлении по борьбе с коррупцией, то вчера посетил Управление национального аудита, имеющее 98-летнюю историю, передает Монголия Сейчас.



В 2018 году по трём видам аудиторской проверки выявлены нарушения на общую сумму в 18,8 триллионов тугриков.

Обращаясь к сотрудникам управления Председатель ВГХ Г.Занданшатар отметил:

“Хорошая работа аудиторской организации устранит воровство в государстве и денег из бюджета, снизит коррупционный индекс. Да и количество коррупционных дел снизится. Народ хочет и ждёт справедливости… ”

Он заверил, что со стороны ВГХ будет оказана всяческая поддержка во внесении изменений в закон о государственном аудите, а также в вопросах перехода деятельности управления на электронную систему, повышения квалификации и разрешении социальных вопросов его сотрудников.