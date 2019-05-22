РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  22 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Хорошая работа аудиторской организации искоренит воровство из бюджета страны, - премьер-министр Монголии

CA-NEWS (MNG) -  В последнее время председатель парламента Монголии (ВГХ) Г.Занданшатар знакомится с деятельностью организаций при ВГХ. Если на прошлой неделе спикер парламента работал в Управлении по борьбе с коррупцией, то вчера посетил Управление национального аудита, имеющее 98-летнюю историю, передает Монголия Сейчас.

В 2018 году по трём видам аудиторской проверки выявлены нарушения на общую сумму в 18,8 триллионов тугриков.

Обращаясь к сотрудникам управления Председатель ВГХ Г.Занданшатар отметил:

“Хорошая работа аудиторской организации устранит воровство в государстве и денег из бюджета, снизит коррупционный индекс. Да и количество коррупционных дел снизится. Народ хочет и ждёт справедливости… ”

Он заверил, что со стороны ВГХ будет оказана всяческая поддержка во внесении изменений в закон о государственном аудите, а также в вопросах перехода деятельности управления на электронную систему, повышения квалификации и разрешении социальных вопросов его сотрудников.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады
  • МВД Таджикистана раскрыло, к каким группировкам относились убитые заключенные (фото, видео)
  • CA-News запускает официальный канал в Telegram. Присылайте нам Ваши новости
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×