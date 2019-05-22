В МВД Казахстана сообщили подробности расследования об истории с генералом на коне

CA-NEWS (KZ) - 14 мая МВД Казахстана начало расследование из-за видео, на котором запечатлён начальник департамента полиции Атырауской области Аян Дуйсембаев на коне. В описании видео говорилось, что что лошадь полицейскому, которого недавно повысили до звания генерал-майора, подарил в его родном ауле в Кызылкогинском районе один из местных бизнесменов.

Экс-начальник департамента полиции Атырауской области Аян Дуйсембаев будет находиться в распоряжении МВД до назначения на нижестоящую должность, сообщил заместитель министра внутренних дел РК Алексей Калайчиди, сообщает informБЮРО.

По его словам, он освобождён, но не уволен. Он теперь находится в распоряжении МВД. Это когда офицер остаётся в распоряжении до тех пор, пока не будет назначен на какую-то нижестоящую должность.

Он подчеркнул, что Аян Дуйсембаев повёл себя нескромно, и радость от полученного 6 мая звания генерал-майора полиции надо проявлять иначе.

"11 мая, в период усиления, Дуйсембаев выехал с места дислокации из Атырау в район, уроженцем которого он является (это порядка 300 км от областного центра), на служебной автомашине плюс взял вторую служебную машину, несколько руководителей курируемых подразделений. Он знал, что там готовятся праздничные мероприятия. Вы видели вручение коня и чапана. Коня, как он сказал, вернул, потому что это был знак внимания, а не подарок", – объяснил замминистра внутренних дел.

Всё это отнесли к нарушениям служебной этики.

"По результатам проверки от должности освобождён и начальник управления собственной безопасности, который должен был предупредить и поставить в известность руководство министерства. Он этого не сделал. Мало того, сам принял участие в этом мероприятии", – заключил Алексей Калайчиди.

20 мая сообщалось, что министр внутренних дел РК по согласованию с администрацией президента РК освободил Аяна Дуйсембаева от занимаемой должности за нарушение служебной этики.