Микрочастицы пластика могут попадать в организм человека через морепродукты, - доклад ФАО

CA-NEWS (CA) - Около 220 морских организмов заглатывают микрочастицы пластика, причем более половины из них человек употребляет в пищу. Это не считая птиц, черепах и млекопитающих. Мясо крупной рыбы для человека не опасно, так как микрочастицы содержатся в только в кишечнике, который не употребляют в пищу. Опасность в основном представляют морепродукты, которые потребляют в пищу без предварительного потрошения.

Об этом говорится в новом докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО). Его авторы исследовали влияние мельчайших частиц пластика – диаметром в пять миллиметров и ниже - на окружающую среду и здоровье человека, передает службу новостей ООН.

С 1950 года объемы производства и использования пластиковой продукции постоянно растут. В 2015 году этот показатель составил 350 млн тонн. К середине века, как ожидается, человечество будет производить миллиард тонн пластика в год. Микрочастицы появляются в результате распада крупной продукции – бутылок, стаканчиков, рыболовных сетей, а также производства различных материалов, состоящих из мелких элементов, например, абразивного порошка.

В организм человека токсины попадают через воду, воздух и мясо морских организмов, прежде всего тех, которые не потрошат до употребления в пищу. Однако и рыба покрупнее может представлять опасность, поскольку наночастицы пластика могут всасываться из ее кишечника и попадать в кровоток.

Авторы доклада призывают человечество отказаться от использования одноразовой пластиковой продукции, не выбрасывать ее в море, заменять пластиковые элементы рыболовных снастей на более экологически чистые варианты, а также улучшить мониторинг пластикового загрязнения в развивающихся странах.