В Алматы женщина пыталась убедить пенсионеров в запуске в оборот новой валюты

CA-NEWS (KZ) - В Алматы 37-летняя Алтынай (имя изменено), которая, как установлено следствием, подыскивала на улице пожилых женщин, с целью завладения их денежными средствами, передает ДП.

«В начале весны жительница Медеуского района Алматы, пенсионерка, направилась в продуктовый магазин. Неподалеку находилась гр.А. Увидев пожилую женщину, подозреваемая подошла к ней и завела разговор. Сначала она сообщила, что в канун весенних праздников пенсионерам полагаются подарки, для получения более подробной информации женщина попросила бабушку пройти в ее автомобиль. Затем фигурантка поменяла тему и сообщила доверчивой прохожей, мол, в пространстве Евросоюза образовалась новая валюта «Алтын», и, что, якобы, национальная валюта «тенге» в скором времени будет снята с обращения. Пенсионерка поверила, уловка валютной мошенницы сработала. Далее подозреваемая стала расспрашивать бабушку, имеются ли у нее накопления, потерпевшая ответила положительно. Спустя некоторое время, пенсионерка принесла из дома 900 тысяч тенге и 2 тысячи долларов. Эти деньги она для обмена на «Алтын» передала незнакомке, которая, в свою очередь, вручила бабушке запечатанный конверт с, якобы, новой валютой. После того, как пришла домой пожилая женщина увидела, что в конверте никаких денег не было, а были нарезанные кусочки газет», - сообщил начальник Управления полиции Медеуского района майор полиции Болат Тотыбаев.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий подозреваемая - гр. А., задержана и арестована. Она дала признательные показания в совершении двух аналогичных преступлений. Проверяется ее причастность к другим преступным эпизодам на территории города. Досудебное расследование проводится по ст. 190 УК РК.

Полиция мегаполиса обращается к гражданам, в случае, если вы пострадали от преступных действий данного лица, просим вас обратиться в Управление полиции Медеуского района по телефонам: 254-48-00; 254-48-01 и 254-48-02.