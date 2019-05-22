В Алматы автоматизируют плату за въезд в Иле-Алатуский национальный парк

CA-NEWS (KZ) - В Алматы планируют сделать плату за вход и въезд в Иле-Алатуский национальный парк автоматизированной. Об этом сообщил заместитель акима города Ерлан Аукенов в своем Facebook.

"Совместно с руководством министерства сельского хозяйства, в ведении которого и находится Национальный парк, нами были организованы выезды и выявлены недочеты в работе всех контрольно- пропускных пунктов (КПП) и парка в целом. Все КПП парка (а всего их 8, 2 в городе и 6 в области) запланировано модернизировать и перевести существующую оплату в безналичный формат. Было решено установить автоматизированную систему с видео-фиксацией номеров и турникетами для пеших туристов в пилотном режиме на КПП при въезде в Алмарасанское ущелье по улице Дулати", - рассказал он.

Запустить пилотный проект планируется в ближайший период. Отмечается, что на данный проект не будут затрачены бюджетные деньги.

После запуска автоматизированной системы все 100% вырученных средств гарантировано будут напрямую поступать на счет Иле-Алатауского национального парка и будут направлены на развитие и обустройства парка.

Большинство сотрудников, задействованных на КПП, будут высвобождены для основных задач и смогут непосредственно заниматься обходом и контролем территорий парка.

Система также повысит прозрачность на въездных постах, существенно ускорит поток проходимости на территорию парка и ежегодно будет приносить в бюджет до полумиллиарда тенге.

Оплачивать вход позволит система бесконтактного считывания банковских карт и карт «Онай!». Также посетители смогут заранее оплатить вход-проезд онлайн через вэб-сайт или QIWI терминал.