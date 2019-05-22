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  22 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Индии при атаке боевиков погиб депутат местного парламента и еще 10 человек

CA-NEWS (CA) -  В индийском штате Аруначал-Прадеш при нападении боевиков на колонну автомобилей убиты 11 человек. Среди жертв оказался член парламента штата от местной Национальной народной партии Тиронг Абох и его сын, передает inforos.

Сообщается, что боевики из сепаратистской группировки "Национальный социалистический совет Нагаленда" атаковали шедшие колонной три автомобиля, в которых ехали политик и его сторонники.

Депутат получал угрозы от экстремистов из НССН. Эта группировка с 1980 года добивается создания независимой республики на территории обитания народности нага в Индии и соседней Мьянме.

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