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  22 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Мать президента Туркменистана находится в тяжелом состоянии. На помощь вылетели врачи из Турции, - СМИ

CA-NEWS (TM) -  Мать президента Туркменистана, Огулабат Бердымухамедова, находится в тяжелом состоянии, сообщает TurkmenYurt. В силу возраста и хронических заболеваний, на протяжении последнего времени, Огулабат постоянно находилась под наблюдением врачей.

Источники Туркмен Юрт ТВ сообщили, что в настоящее время она находиться под наблюдением бригады немецких врачей. Сейчас Огулабат подключили к аппарату ИВЛ (искусственная вентиляция легких). Там находится министр здравоохранения Туркменистана Аманнепесов Нурмухаммед Какабаевич, главный врач больницы и заведующий отделения.

Корреспонденты «Хроники Туркменистана» в Турции сообщили, что 21 мая бригада турецких врачей, в том числе известный анестезиолог, в срочном порядке вылетела в Ашхабад. Об этом рассказал представитель турецкого министерства здравоохранения.

Всего утренним рейсом в Туркменистан вылетели 10 медиков, среди которых три профессора медицины из Стамбульской клиники Mejidiýeköý Okmeýda, два профессора из клиники в Şişli (местные жители называют ее «французской»), два профессора и один анестезиолог-реаниматолог из американской клиники в Ýeşilköý. А также врач из специализированного центра физической реабилитации.

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