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  22 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане представлен окончательный вариант обновленного алфавита
Колбасный цех в Узбекистане
Колбасный цех в Узбекистане

CA-NEWS (UZ) -  Рабочая группа по совершенствованию узбекского алфавита, основанного на латинице, при Ташкентском государственном университете узбекского языка и литературы представила окончательный проект обновленного узбекского алфавита.

Как сообщает Gazeta.uz, в отличие от первой версии проекта, о которой мы писали ранее, в текущей решено вернуть букву «c», обозначающую кириллический звук «ц», но не возвращать ни букву «n̅», обозначающую звук «нг», ни сочетание «ng».

Отказ от буквенных сочетаний «sh» и «ch» для кириллических «ш» и «ч» окончательный, их заменяют «ş» и «ç». При этом для замены букв «oʻ» («ӯ») и «gʻ» («ғ») предпочтение отдано не «ŏ» и «ğ», а «ó» и «ǵ» (как в каракалпакском и казахском алфавитах).

В обновленном алфавите 30 знаков, включая 29 букв и апостроф для обозначения твердого знака.

Таким образом, алфавит, основанный на латинице, фактически возвращается к первоначальной версии, введенной в 1993 году (не считая буквы «ń»). В 1995 году все буквы с диакритическими знаками были выведены из алфавита и заменены двухбуквенными обозначениями и буквами с перевернутым апострофом.

Изменения должны поставить точку в многолетних спорах о неудобстве алфавита, на который страна за четверть века так и не смогла перейти полностью.

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