Оппозиционная Партия исламского возрождения Таджикистана обвинила Душанбе в занижении числа погибших при тюремном бунте

CA-NEWS (TJ) - Запрещенная в Таджикистане Партия исламского возрождения (ПИВТ) обвинила власти страны в сокрытии сведений о тюремном бунте, в котором, по заявлениям Душанбе, были убиты 32 человека, в том числе трое членов ПИВТ.

В опубликованном 20 мая заявлении ПИВТ со ссылкой на собственные источники заявляет, что количество погибших во время бунта 19 мая в колонии под Душанбе намного превышает официально озвученное число жертв.

По данным МВД Таджикистана, были убиты трое надзирателей, а также 29 заключенных, включая троих членов ПИВТ. Бунт произошел в колонии строгого режима в Вахдатском районе, расположенном в 15 километрах от Душанбе.

Принятое в 2015 году решение властей объявить ПИВТ, в то время крупнейшую оппозиционную политическую силу в стране, многие подвергли критике как необоснованное и политически мотивированное. Тогда за решетку были отправлены многие члены этой организации.

МВД заявило, что 17 убитых заключённых признаны причастными к экстремистской группировке «Исламское государство» (ИГ). Подтвердить эти данные из независимых источников не представляется возможным.