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  22 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Грузовики с цементом из Кыргызстана начали пропускать на границе с Узбекистаном
Продолжение: В Андижане заработал новый цементный завод. Ввоз цемента из Кыргызстана приостановленПредыстория: Депутат КР: Узбекистан не пропускает цемент из Кыргызстана, значит, объявлена негласная война

CA-NEWS (UZ) -  Узбекские пограничники с 22 мая начали пропускать грузовики с цементом, которые следуют из Кыргызстана. Об этом с КПП сообщает centralasian.org.

Как сообщалось ранее, Узбекистан без объяснений запретил импорт кыргызского цемента. С кыргызской стороны скопилось более ста фур, которые не могут проехать в Узбекистан. Все они загружены цементом.

По словам водителей, грузовики с цементом перестали пропускать в Узбекистан с 12 мая. До этого никаких ограничений по поставкам цемента не было.

Узбекская служба «Азаттыка» написала, что в Андижане заработал новый цементный завод, а ввоз дешевого цемента из Кыргызстана приостановлен без каких-либо объяснений.

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