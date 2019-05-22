Грузовики с цементом из Кыргызстана начали пропускать на границе с Узбекистаном

CA-NEWS (UZ) - Узбекские пограничники с 22 мая начали пропускать грузовики с цементом, которые следуют из Кыргызстана. Об этом с КПП сообщает centralasian.org.

Как сообщалось ранее, Узбекистан без объяснений запретил импорт кыргызского цемента. С кыргызской стороны скопилось более ста фур, которые не могут проехать в Узбекистан. Все они загружены цементом.

По словам водителей, грузовики с цементом перестали пропускать в Узбекистан с 12 мая. До этого никаких ограничений по поставкам цемента не было.

Узбекская служба «Азаттыка» написала, что в Андижане заработал новый цементный завод, а ввоз дешевого цемента из Кыргызстана приостановлен без каких-либо объяснений.