Грузовики с цементом из Кыргызстана начали пропускать на границе с Узбекистаном
- Узбекистан, общество
- 13:10, 22 мая 2019
- Просмотров: 1758
|Продолжение: В Андижане заработал новый цементный завод. Ввоз цемента из Кыргызстана приостановлен
|Предыстория: Депутат КР: Узбекистан не пропускает цемент из Кыргызстана, значит, объявлена негласная война
CA-NEWS (UZ) - Узбекские пограничники с 22 мая начали пропускать грузовики с цементом, которые следуют из Кыргызстана. Об этом с КПП сообщает centralasian.org.
Как сообщалось ранее, Узбекистан без объяснений запретил импорт кыргызского цемента. С кыргызской стороны скопилось более ста фур, которые не могут проехать в Узбекистан. Все они загружены цементом.
По словам водителей, грузовики с цементом перестали пропускать в Узбекистан с 12 мая. До этого никаких ограничений по поставкам цемента не было.
Узбекская служба «Азаттыка» написала, что в Андижане заработал новый цементный завод, а ввоз дешевого цемента из Кыргызстана приостановлен без каких-либо объяснений.