Ежемесячное пособие в Монголии получит каждый ребенок

CA-NEWS (MNG) - С 1 июня правительство Монголии начнет предоставлять ежемесячные пособия всем детям в возрасте до 18 лет, сообщает ARD со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.

Размер ежемесячной выплаты будет составлять 20 тыс тугриков /свыше 7,5 долларов США/ на каждого ребенка.

Согласно данным Национального статистического комитета Монголии, около 33 процентов от общей численности населения Монголии составляют дети в возрасте до 18 лет.

В настоящее время только дети из семей с низким и средним уровнем доходов по всей стране получают такое пособие в рамках программы "Детские деньги", начавшейся в 2005 году.