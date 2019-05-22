В Узбекистане руководство филиалов "Матбуот таркатувчи" присвоило более $95 тысяч

CA-NEWS (UZ) - Директор Хорезмского областного дочернего предприятия «Матбуот таркатувчи» растратил 562,3 млн. сум ($67 тыс) из оплаченных в течении 2017-2018 г.г. подписчиками, осуществив их перевод на счёт фирмы, принадлежащей родственникам.

Как сообщается в заявлении Генеральной прокуратуры от 21 мая, обнаружено, что руководитель Хорезмского областного дочернего предприятия «Матбуот таркатувчи» О.К. купив за счет этих средств автомашины марки «Каптива», «Ласетти», «Нексия», а также здания и сооружения за 16,7 млн. сум ($2 тыс) находящихся на балансе Хазораспской типографии, основанной на базе дочернего предприятия, фактическая стоимость которых составляла 750,0 млн.сум ($89 тыс), легализовал доходы, полученные от преступной деятельности.

По результатам проведенной проверки обеспечено взыскание 562 млн. сум ($67 тыс) из нанесенного ущерба.

Таким же образом, руководитель Хонкинского филиала АК «Матбуот таркатувчи» М.Р., растратил денежные средства в сумме 214 млн. сум ($25,5 тыс) из оплаченных в 2018 году подписчиками, купив на имя своей супруги дом в городе Ургенче.

По данным фактам в отношении О.К. и М.Р. возбуждены уголовные дела, ведется следствие.