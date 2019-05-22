Досаев рассказал о реорганизации Нацбанка

CA-NEWS (KZ) - Глава Национального банка Ерболат Досаев сообщил о планах по реорганизации финрегулятора и его переезде из Алматы в Нур-Султан, передает Tengrinews.kz.

В Казахстане реорганизуют Национальный банк и создадут Агентство по регулированию и развитию финансовых рынков.

"Создание нового агентства будет осуществляться посредством реорганизации Нацбанка. Полномочия будут переданы от Нацбанка новому органу. Функции, полномочия и штат предусмотрены в законопроекте. 500 человек из существующего штата будут переданы агентству. В мае - середине июня планируем завершить работу с минфином", - сообщил Досаев.

Согласно законопроекту по вопросам регулирования и развития финрынка, новый орган начнет свою деятельность с начала 2020 года.

По словам Досаева, новое агентство будет размещаться в Алматы. На вопрос о том, планирует ли Нацбанк в будущем переезд в Нур-Султан, Досаев сообщил, что "такие планы есть".

Финансовый регулятор разработал законопроект, который предусматривает два направления. Первое направление - это создание независимого органа регулирования финансового сектора. Для содействия экономическому росту страны Национальный банк намерен сконцентрироваться на эффективности денежно-кредитной политики и реализации мер по контролю за инфляцией.

А функции регулирования и развития финансового рынка, а также защиты прав потребителей предлагается передать в новый государственный орган, непосредственно подотчетный президенту Казахстана, - Агентство по регулированию и развитию финансовых рынков.

Данный законопроект был одобрен на пленарном заседании мажилиса (парламента) сегодня на I чтении.