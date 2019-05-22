Ферганских экологов принуждают вступить в Экопартию Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - Некоторые сотрудники Ферганского областного комитета по вопросам экологии и окружающей среды сообщили о том, что их вынудили вступить в «Экологическую партию Узбекистана».

Сотрудник данного комитета сообщил, что он и десятки его коллег были вынуждены стать членами «Экологической партии Узбекистана» под угрозами увольнения.

С них также взяли письменное согласие платить партии ежемесячно членский взнос в размере 2200 сумов ($0,3).

Представитель ЦК Экологической партии Узбекистана заявил, что члены партии привлекаются только на добровольной основе.

Сотрудник Ферганского областного комитета по вопросам экологии и окружающей среды сообщил, что прием членов «Экологической партии Узбекистана» противоречит уставу партии и Конституции страны.

"Экопартия было создана недавно на базе Экологического движения. Если в партии не будет 400 000 членов, то партия не сможет существовать. Поэтому при участии нашего руководства всех нас незаконным способом принуждают стать членами партии. Кто не захочет стать членом, внесут в список и передадут руководству. Все боятся и вступают в партию", - говорит собеседник.

Другой сотрудник комитета рассказал, что те люди, который ранее уже присоединились к другим партиям, также вступают в «Экологическую партию Узбекистана».

«Мы не хотим платить ежемесячную плату. Пока это 2200 сумов в месяц, и далее плата будет увеличиваться. Они так запланировали, что все должны стать членами этой партии. Они насильно вынуждают членов других партий присоединяться к ним. Они также приводят людей, которые сами заполняют документы, анкеты и добавляют нас в партию», - рассказал он.

Представитель Ферганского областного комитета по вопросам экологии и окружающей среды подтвердил, что в «Экологическую партию Узбекистана» принято большое количество сотрудников данного комитета.

«Было всё добровольно, никого не принуждали. Почти 100% людей попросили вступить в партию, потому что они хотят быть частью этой партии, потому что наша работа связана с экологией», - отметил сотрудник.

Представитель Центрального комитета Экопартии сообщил, что они пытаются привлечь новых членов во всех областях и районах страны, чтобы увеличить количество членов партии.

В то же время собеседник заявил, что привлечение новых членов в партию происходит на абсолютно добровольной основе.

«Сейчас идут работы по расширению рядов партии. Но нет никакого принуждения, люди сами хотят присоединиться, они приходят и говорят «примите нас». Без какого-либо принуждения", - отмечает он.

Экологическая партия Узбекистана была создана 8 января этого года на базе Экологического движения Узбекистана. На официальном сайте партии нет информации о реальном количестве членов.

Официальная пресса в Узбекистане сообщала, что созданное в 2008 году Экологическое движение Узбекистана насчитывало 75 000 членов.