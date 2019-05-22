РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  22 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Токаев прибыл с рабочим визитом в Актюбинскую область

CA-NEWS (KZ) -  В Актюбинской области начался рабочий визит президента Казахстана Касым-ЖомартаТокаева. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

Токаев посетит ряд социальных и производственных объектов, а также примет участие в работе международной научной практической конференции «Охрана здоровья населения: политика, наука, образование, практика первичной медико-санитарной помощи» и встретится с общественностью региона.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • МВД Таджикистана раскрыло, к каким группировкам относились убитые заключенные (фото, видео)
  • Американский генерал получил в подарок монгольского коня
  • Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×