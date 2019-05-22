Токаев прибыл с рабочим визитом в Актюбинскую область

CA-NEWS (KZ) - В Актюбинской области начался рабочий визит президента Казахстана Касым-ЖомартаТокаева. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

Токаев посетит ряд социальных и производственных объектов, а также примет участие в работе международной научной практической конференции «Охрана здоровья населения: политика, наука, образование, практика первичной медико-санитарной помощи» и встретится с общественностью региона.