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  22 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Постпредставитель Узбекистана встретился с представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ

CA-NEWS (UZ) -  Накануне, 21 мая, посол Узбекистана в Австрии, постоянный представитель при ОБСЕ и других международных организациях в Вене Шерзод Асадов встретился с Представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлемом Дезиром.

В ходе встречи стороны с удовлетворением отметили установившийся в последние годы открытый и доверительный диалог между Узбекистаном и Представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, а также обсудили перспективы дальнейшего укрепления двустороннего взаимодействия, сообщили в МИДе.

Арлем Дезир особо отметил усилия Узбекистана по созданию благоприятных условий для свободной деятельности СМИ в стране, укреплению статуса журналистов, а также недавнему восстановлению полного доступа к отдельным зарубежным новостным и правозащитным веб-сайтам.

По итогам встречи достигнута договоренность об организации во второй половине 2019 года ряда совместных с Агентством информации и массовых коммуникаций при президенте Узбекистана мероприятий в рамках мандата представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.

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