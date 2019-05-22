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  22 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Российская "Экокультура" инвестирует $1,1 млрд в строительство тепличного комплекса в Туркестанской области

CA-NEWS (KZ) -  В Туркестанской области Казахстана на площади 500 гектаров построят тепличный комплекс общей стоимостью $1,1 млрд. Проект инвестирует российский агропромышленный холдинг "Экокультура", сообщает пресс-служба акима области.

Проект будет реализован в период с 2019 по 2025 годы, в рамках меморандума о взаимопонимании, подписанного между акиматом Туркестанской области и компанией «Экокультура».

Предполагается, что продукцию крупнейшего в стране тепличного комплекса будут экспортировать в страны СНГ и Европы.

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