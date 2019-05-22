Правительство и глава Нацбанка Монголии должны уйти в отставку, - председатель Демократической партии

справа: С.Эрдэнэ, слева: Ц.Туваан

CA-NEWS (MNG) - Председатель Демократической партии Монголии С.Эрдэнэ требует роспуска нынешнего кабмина, называя его коррупционным правительством. Также 22 мая он выдвинул требование о досрочном увольнении главы Центрального банка страны.

По словам председателя партии С.Эрдэнэ и генсека Ц.Туваана, 16 апреля текущего года спикеру был представлен вопрос об увольнении руководства Центрального Банка Монголии депутатом парламента Б.Пүрэвдоржем. Однако этот вопрос не был включен в список для обсуждения в парламент. За последние три года обменный курс тугриков упал на 30 процентов и увеличился рост просроченнего кредита, поэтому Демпартия считает, что все это политика руководства Центрального Банка Монголии.

А также председатель Демократической партии С.Эрдэнэ требует о роспуске нынешнего Кабмина, называя коррупицированным правительством.