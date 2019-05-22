В Таджикистане министерство здравоохранения обсудило ситуацию с самоубийством среди молодежи

CA-NEWS (TJ) - Ситуация с самоубийством в стране, усиление мер по предотвращению самоубийства среди молодежи были обсуждены на заседании коллегии Министерства здравоохранения и социальной защиты населения РТ.

Как сообщили корреспонденту НИАТ «Ховар» в пресс-центре Министерства здравоохранения и социальной защиты населения страны, в работе заседания, которое проходило 21 мая, участвовали заместители министра здравоохранения и социальной защиты населения, представители Агентства социальной защиты населения РТ, Генеральной Прокуратуры РТ, руководители департаментов здравоохранения областей и города Душанбе, а также руководители ряда республиканских центров.

По словам источника, на заседании участники обсудили актуальные вопросы отрасли, проанализировали ситуацию с самоубийством в стране и предложили усилить меры по предотвращению самоубийства среди молодежи с привлечением психологов.

Было отмечено, что во многих случаях люди совершают самоубийство не из-за психических расстройств. Для улучшения сектора здравоохранения и для комплексного лечения пациентов в ближайшем будущем должно быть построено несколько учреждений, больницы должны быть обеспечены отраслевыми специалистами.

Также участниками было обсуждено состояние оказания медицинских услуг в детских центрах, больницах в городах и районах страны. Было предложено направлять выпускников учебных заведений в детские реабилитационные отделения, которые нуждаются в специалистах.

В конце заседания были приняты соответствующие решения для устранения недостатков и улучшения состояния сектора здравоохранения, ответственным лицам были даны конкретные поручения.