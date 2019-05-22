РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  22 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Таджикистане министерство здравоохранения обсудило ситуацию с самоубийством среди молодежи

CA-NEWS (TJ) -  Ситуация с самоубийством в стране, усиление мер по предотвращению самоубийства среди молодежи были обсуждены на заседании коллегии Министерства здравоохранения и социальной защиты населения РТ.

Как сообщили корреспонденту НИАТ «Ховар» в пресс-центре Министерства здравоохранения и социальной защиты населения страны, в работе заседания, которое проходило 21 мая, участвовали заместители министра здравоохранения и социальной защиты населения, представители Агентства социальной защиты населения РТ, Генеральной Прокуратуры РТ, руководители департаментов здравоохранения областей и города Душанбе, а также руководители ряда республиканских центров.

По словам источника, на заседании участники обсудили актуальные вопросы отрасли, проанализировали ситуацию с самоубийством в стране и предложили усилить меры по предотвращению самоубийства среди молодежи с привлечением психологов.

Было отмечено, что во многих случаях люди совершают самоубийство не из-за психических расстройств. Для улучшения сектора здравоохранения и для комплексного лечения пациентов в ближайшем будущем должно быть построено несколько учреждений, больницы должны быть обеспечены отраслевыми специалистами.

Также участниками было обсуждено состояние оказания медицинских услуг в детских центрах, больницах в городах и районах страны. Было предложено направлять выпускников учебных заведений в детские реабилитационные отделения, которые нуждаются в специалистах.

В конце заседания были приняты соответствующие решения для устранения недостатков и улучшения состояния сектора здравоохранения, ответственным лицам были даны конкретные поручения.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • МВД Таджикистана раскрыло, к каким группировкам относились убитые заключенные (фото, видео)
  • Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады
  • В Узбекистане повышаются тарифы на газ и электричество
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×