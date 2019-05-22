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  22 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Нур-Султане рассмотрели вопросы приема и выхода из казахстанского гражданства

CA-NEWS (KZ) -  22 мая государственный секретарь Казахстана Марат Тажин провел заседание комиссии по вопросам гражданства, на котором были рассмотрены вопросы приема в казахстанское гражданство и выхода из него, сообщает Акорда.

С информацией по этим вопросам выступила заместитель руководителя администрации президента Алия Ракишева.

По итогам заседания госсекретарь дал ряд поручений центральным и местным исполнительным органам.

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