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  22 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Под Волгоградом судят гражданина Узбекистана, отрезавшего голову напарнику на ферме
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CA-NEWS (UZ) -  Под Волгоградом завершено расследование зверского убийства 36-летним мужчиной своего 51-летнего напарника на чабанской точке, сообщает издание «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу следственного ведомства.

Шокирующие события произошли на чабанской точке в селе Бахтияровка Ленинского района Волгоградской области 4 декабря прошлого года. После взаимных оскорблений 36-летний гражданин Узбекистана, несколько лет проживающий на территории региона, нанес ножом удары 51-летнему приезжему из Таджикистана. Затем обвиняемый попытался скрыть следы преступления. Отрезал голову убитого и бросил в печь, а тело оттащил за коровник и спрятал в стоге сена. Целый день убийца топил печь с головой растерзанного соперника. Уже под вечер мигрант рассказал о произошедшем еще одному напарнику, попросив держать информацию в секрете, но тот сразу же сообщил обо всем хозяину животноводческой точки и в правоохранительные органы. Убийцу задержали вечером следующего дня. Хотя в его психическом здоровье были некоторые сомнения, поскольку дикий поступок с печью он объяснил тем, что погибший никак не хотел отрывать от него взгляд, в итоге он признан вменяемым.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением, утверждённым прокуратурой Ленинского района, направлено в суд для рассмотрения по существу. На стадии расследования свою вину в содеянном мужчина полностью признавал, - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник.

За содеянное обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

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