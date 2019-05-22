У ашхабадских банкоматов выстраивается огромная очередь

CA-NEWS (TM) - У Ашхабадских банкоматов выстраивается огромная очередь, подавляющее большинство которых составляют бюджетники, пытающиеся обналичить заплаты, а также пенсионеры и получающие пособия граждане, сообщает Азатлык.

На видеозаписях, сделанных корреспондентами Азатлыка, по меньшей мере, в двух банках Ашхабада, десятки людей выстроились в очередях перед банкоматами, среди которых немало пожилых и женщин с малолетними детьми. Очередь, состоящая из людей различного возраста растянулась из помещения банка на улицу.

Помещения и прилегающие территории отделений банков оснащены камерами видеонаблюдений. Очереди возникают систематически, из-за недостаточности или неисправности установленных в городе банкоматов.