Сколько денег собрали и потратили фонды кандидатов в президенты Казахстана?

CA-NEWS (KZ) - Сколько денег собрали и потратили фонды кандидатов в президенты Казахстана? Данные о средствах фонда партий по состоянию на 17 мая опубликовала ЦИК.

В избирательном фонде Касым-Жомарта Токаева собственные средства и деньги, выделенные партией "Nur Otan", составили 510 млн тенге. На его счет также поступило 514 млн тенге добровольных пожертвований от граждан и организаций.

Расходы составили 185,6 млн тенге. Денежные средства были потрачены на выпуск и распространение агитационных материалов, оплату услуг юридических и физических лиц по организации агитационной работы, покрытие транспортных расходов доверенных лиц, аренду помещений для встреч с избирателями.

Избирательный фонд Садыбека Тугела: средства кандидата и РОО "Ұлы Дала Қырандары" составили 200 тыс. тенге, добровольные пожертвования –75,9 млн тенге. Расходы составили 76 млн тенге.

Деньги были потрачены на выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитматериалов, оплата услуг по организации агитработы, покрытие транспортных расходов, аренду помещения для встреч с избирателями.

В избирательный фонд Амиржана Косанова поступило 76,6 млн тенге, из которых средства кандидата и национал-патриотического движения "Ұлт тағдыры" составили 76 млн тенге, добровольные пожертвования – 643 тыс. тенге.

Расходы составили 53 млн тенге. Деньги были потрачены на выпуск и распространение агитматериалов, в том числе в СМИ, оплату услуг по организации агитработы.

В избирательный фонд Жамбыла Ахметбекова поступило 338 млн тенге, из которых средства кандидата и Коммунистической народной партии Казахстана составили 250 млн тенге, добровольные пожертвования – 88 млн тенге.

Расходы на выступление в СМИ, выпуск и распространение агитматериалов, аренду помещений для встреч с избирателями составили 290 млн тенге.

Избирательный фонд Тоулетая Рахимбекова составляет 108 млн тенге. Все средства являются деньгами кандидата и партии "Ауыл". Добровольных пожертвований не имеется. Расходы составили 77,5 млн тенге.

Деньги были потрачены на выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитматериалов, оплата услуг по организации агитработы, покрытие транспортных расходов.

Избирательный фонд Дании Еспаевой собрал 113 млн тенге. Все средства это добровольные пожертвования. Ее личных средств и от партии "Ак жол" в фонд не поступало.

Расходы составили 109,5 млн тенге. Средства были потрачены на выпуск и распространение агитматериалов, изготовление печатных иллюстрированных материалов и других знаков символов, специально изготовленных для избирательной кампании.

Избирательный фонд Амангелды Таспихова собрал 102 млн тенге. Все средства являются добровольными пожертвованиями. Денег от кандидата и Федерации профсоюзов РК не поступало.

Расходы составили 75,2 млн тенге. Деньги были потрачены на выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов.

ЦИК зарегистрировал семь кандидатов на внеочередных выборах президента РК - Касым-Жомарта Токаева, Садыбека Тугела, Амангельды Таспихова, Данию Еспаеву, Толеутая Рахимбекова, Жамбыла Ахметбекова и Амиржана Косанова.

26 апреля члены партии Общенациональной социал-демократической партии

в результате обсуждения пришли к выводу, что ОСДП не будет участвовать в выборах.

29 апреля стало известно, что Талгат Ергалиев отзывает заявление об участии в президентских выборах, в поддержку единого кандидата партии «Ак жол» Дании Еспаевой.

2 мая экс-депутат Мажилиса, кандидат в президенты от Общественного объединения "Халық демографиясы" Жуматай Алиев сдал экзамен на знание государственного казахского языка.Комиссия ЦИК постановила, что кандидат в президенты Жуматай Алиев не полностью владеет государственным языком. ЦИК отказала ему в регистрации кандидатом в президенты.

Напомним, предвыборная агитация кандидатов в президенты Казахстана стартовала 11 мая в 18:00. Она продлится до 8 июня, после чего наступит "день тишины".

Выборы президента Казахстана пройдут 9 июня. Все новости о выборах можно прочитать здесь.